Gut für Klopp: Alle Spieler inklusive Kapitän Kimmich fit

Herzogenaurach (dpa) - Beim letzten Training im jahrelangen Stammquartier der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach gab es vor allem eine gute Nachricht für Jürgen Klopp. Der Bundestrainer kann für das entscheidende Spiel um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League am Montag (20.45 Uhr/ARD) im Berliner Olympiastadion mit dem kompletten Kader planen.

Auch Kapitän Joshua Kimmich war zwei Tage nach dem 3:1 gegen Serbien ohne erkennbare Schwierigkeiten bei der für Medien einsehbaren Aufwärmphase auf dem Platz im Homeground des ausscheidenden DFB-Ausrüsters Adidas dabei.

Der 31-Jährige hatte beim Auswärtserfolg in Belgrad in der zweiten Hälfte bei einem groben Foulspiel einen Schlag auf den Knöchel abbekommen. Er sprach aber schon nach dem Spiel davon, «keine Probleme» am Fuß zu haben.

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Foto: Daniel Karmann/dpa Der Fuß passt nach einem schmerzhaften Tritt an den Knöchel in den Schuh. Joshua Kimmich (r) mit Niclas Füllkrug.

Für Klopp ist das Heimspiel vor 71.000 Zuschauern gegen den Erzrivalen Holland quasi sein erstes Finale im Bundestrainer-Amt. «Das wird hoffentlich ein Topspiel vor einer tollen Kulisse. Wir freuen uns darauf», sagte der 59-Jährige.

Ein Sieg bringt das Viertelfinal-Ticket

Gewinnt die DFB-Elf das letzte Gruppenspiel gegen den Tabellenführer, ist das Ticket für das Viertelfinale gebucht. Bei einem Remis darf der punktgleiche Tabellenzweite Griechenland parallel nicht gegen Serbien punkten. Bei einer Niederlage gegen Holland würde das Viertelfinale definitiv verpasst.

Foto: Daniel Karmann/dpa Jürgen Klopp (mit Kappe) schwört sein Team beim Abschlusstraining ein.

Die Nationalspieler brennen wenige Monate nach dem WM-Flop in den USA, Kanada und Mexiko auf die sportliche Herausforderung. «Zwei Top-Mannschaften, überragende Spieler auf beiden Seiten. Das wird ein heißes Spiel. Ein Spiel mit viel Historie. Ein Spiel, das sehr wichtig für uns ist und wir gewinnen wollen», sagte Kai Havertz.

Hollands 7:0 «ist ein Brett»