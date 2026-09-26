Fußball-Nationalmannschaft

Nübel vor Torwart-Einsatz - Wirtz und Burkardt sofort dabei

Nur drei Tage nach dem intensiven 1:1 in den Niederlanden steht Jürgen Klopps Heimdebüt auf dem Programm. Für die Nations-League-Partie gegen Griechenland bahnt sich ein Wechsel im Tor an.

Torwart Alexander Nübel steht wohl vor seinem vierten Länderspieleinsatz. Foto: Federico Gambarini/dpa
Torwart Alexander Nübel steht wohl vor seinem vierten Länderspieleinsatz.

Herzogenaurach (dpa) - Jürgen Klopp wird bei seinem Heimdebüt als Bundestrainer nach den Anzeichen im Training einen Wechsel im Tor der Fußball-Nationalmannschaft vornehmen. Bei der Abschlusseinheit vor dem Nations-League-Spiel am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Augsburg gegen Griechenland wurde Alexander Nübel von Torwarttrainer Andreas Kronenberg intensiv im Einzeltraining vorbereitet.

Marc-André ter Stegen und Finn Dahmen übten in Herzogenaurach auf der Gegenseite mit dem zweiten Torwarttrainer Stefan Wessels. Allerdings durften Medien wie üblich beim Abschlusstraining nur die ersten 15 Minuten zusehen.

Vor dem 1:1 in den Niederlanden, bei dem ter Stegen im Tor gestanden hatte, war der Ablauf mit den Torhütern jedoch ähnlich gewesen. Bundestrainer Jürgen Klopp führte zudem am Samstag auf dem Platz ein kurzes Gespräch mit dem 34-jährigen ter Stegen, den er erstmal zur Nummer eins erklärt hat. 

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Kurzes Gespräch auf dem Trainingsplatz zwischen Chef Klopp und Torwart ter Stegen. Foto: Federico Gambarini/dpa
Kurzes Gespräch auf dem Trainingsplatz zwischen Chef Klopp und Torwart ter Stegen.

Für den 29-jährigen Nübel, der seit dem Sommer für Besiktas Istanbul in der Türkei spielt, wäre es das vierte Länderspiel. Er war auch bei der WM im Sommer als dritter Torwart dabei.

Wirtz und Burkardt mischen gleich mit

Klopp hatte beim einzigen Teamtraining vor dem Gruppenspiel gegen die Griechen, die mit einem 2:1 in Serbien in die Nations League gestartet waren, alle verfügbaren Akteure auf dem Platz. 

Auch die beiden Offensivspieler Florian Wirtz und Jonathan Burkardt, die am Abend zuvor für die verletzt abgereisten Jamal Musiala und Kai Havertz ins DFB-Quartier nach Franken angereist waren, wirkten gleich mit. 

Sie waren eigentlich erst für den zweiten Kader für die Partien in der kommenden Woche in München gegen Serbien sowie zum Abschluss in Thessaloniki erneut gegen die Griechen vorgesehen.

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