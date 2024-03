Hartenstein gelingt mit Knicks nächster Sieg in der NBA

San Francisco (dpa) - Die New York Knicks um den deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein bleiben auf ihrer Auswärtsreise an die Westküste der USA ungeschlagen. Das Team aus New York gewann mit 119:112 (62:56) bei den Golden State Warriors und machte damit den dritten Auswärtserfolg in Serie in der NBA perfekt. Insgesamt sind die Knicks seit vier Partien in der nordamerikanischen Basketballliga unbesiegt.