NBA-Profi Hartenstein: Olympia-Teilnahme unwahrscheinlich

New York (dpa) - Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein hält eine Olympia-Teilnahme trotz seiner derzeit starken Leistungen in der NBA nach eigenen Worten für sehr unwahrscheinlich.

Für ihn sei die nordamerikanische Profiliga die Nummer eins, betonte der 25-Jährige von den New York Knicks in einem Interview der «Bild am Sonntag». In Deutschland könne er sich eher vorstellen, einen Club zu besitzen und Trainings-Camps für Jugendliche zu veranstalten, um etwas zurückzugeben.

«Natürlich würde ich gern Nationalmannschaft spielen. Aber es muss alles passen. Ich kann auch verstehen, dass jetzt die Jungs spielen, die in den letzten Jahren immer gespielt haben», sagte Hartenstein. Der Center, der seine Stärken eher in der Defensive besitzt, gehörte im vorigen Jahr nicht zum Weltmeister-Team und wird in diesem Sommer zudem erstmals Vater.