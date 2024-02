Hrubesch-Team muss um Olympia zittern: «Noch nicht vorbei»

Nach einer Trainingseinheit konnten sich die Spielerinnen noch die Stadt am Zusammenfluss von Rhône und Saône anschauen - Sara Däbritz hatte als Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon da natürlich einige Tipps für ihre Kolleginnen. Erst am Dienstag fliegt das Nationalteam um Kapitänin Alexandra Popp Richtung Heerenveen. Das Spiel um den dritten Platz der Nations League gegen die Oranje-Auswahl des erfahrenen Chefcoaches Andries Jonker am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) ist die letzte Möglichkeit für die DFB-Frauen, noch das Ticket für die Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) zu lösen.

So erlebte Hrubesch in seiner zweiten Amtszeit als Übergangstrainer nach 2018 seine erste Niederlage im 13. Spiel. Sein Vertrauen in die Spielerinnen vor der Herausforderung gegen die Niederlande, die den Weltmeisterinnen aus Spanien mit 0:3 unterlagen, ist aber weiter groß. «Ich kenne diese Mannschaft sehr gut. Ich weiß, was in ihr drinsteckt», sagte er, nahm sie aber auch in die Pflicht: «Einerseits glaube ich an sie. Andererseits haben sie alle Qualitäten, aber sie müssen alles dafür tun. 90 Prozent reichen nicht.»