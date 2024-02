«Mir geht's um die Mädels»: Hrubesch und der Olympia-Traum

«Egal, wo ich trainiert habe: Ich habe immer "Jungs" gesagt. Also müsste ich jetzt dann Männer sagen?», fragte Hrubesch, ganz Pragmatiker. Auf so Feinheiten kommt es vor dem Nations-League-Halbfinale der DFB-Frauen gegen Frankreich am Freitag (21.00 Uhr/ARD) in Lyon auch gar nicht an. Mit einem Sieg wären die Vize-Europameisterinnen in Paris dabei. Bei einer Niederlage hätten sie am 28. Februar in Sevilla oder Heerenveen noch eine zweite Chance gegen den Verlierer aus Spanien - Niederlande, da die Französinnen als Gastgeber-Team automatisch für die Sommerspiele qualifiziert sind und es darüber hinaus zwei Olympia-Tickets für Europa gibt.