HSV fällt im Aufstiegsrennen zurück - Schalke bangt weiter

Für einen Aufstiegskandidaten zu wenig: Unter Interimstrainer Polzin rettet der defensiv erneut anfällige HSV ein 2:2 in Rostock. Die Hamburger drohen den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Auch Holstein Kiel hat mit einem 2:0 (1:0) über Hansa Rostock einen weiteren Schritt zum Aufstieg geschafft. «Wenn der Fußball-Gott will, dass wir hochgehen und wir haben alles gegeben, dann soll es so sein», sagte Kiels Lewis Holtby. Düsseldorf ist nach dem 3:1 beim 1. FC Kaiserslautern ebenfalls auf dem Vormarsch, dazu steht noch ein Highlight für die Fortuna an. «Am Mittwoch haben wir mit dem DFB-Pokal-Halbfinale in Leverkusen ein großes Spiel vor der Brust, auf das sich jeder freut», sagte Torjäger Christos Tzolis nach seinem Doppelpack.