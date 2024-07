Internationale Pressestimmen zur Eröffnungsfeier

Die Debatte um die russischen Sportler bei den Sommerspielen geht in die nächste Runde. Das IOC steht vor der Frage, ob Russlands Athleten auch bei den olympischen Zeremonien dabei sein dürfen.

Die Macher der Sommerspiele fühlen sich bereit für das Milliarden-Spektakel. Das deutsche Team peilt viele Medaillenfeste an. Doch die Sicherheitslage und eine Doping-Affäre sorgen für Fragezeichen.

Sommerspiele in Paris

«Libération»: «Trommelwirbel: Zwischen Sabotage von Bahnanlagen am Morgen und Regen am Abend war der Eröffnungstag der Olympischen Spiele chaotisch, aber hat mit einer grandiosen Zeremonie entlang der Seine geendet, die jeglichen Rahmen gesprengt hat.»

«Le Figaro»: «Inbrunst und Emotion: Die Eröffnungsfeier von Paris 2024, die von mehr als einer Milliarde Zuschauern verfolgt wurde, bot trotz der Wetterkapriolen ein großartiges Spektakel und löste in der Öffentlichkeit große Begeisterung aus.»

«Les Dernières Nouvelles d'Alsace»: «Paris hat sich auf die schönste Art und Weise in Szene gesetzt. Die Zeremonie (...) feierte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und vor allem die Vielfalt eines Landes, das sein Erbe annimmt und sich in die Zukunft wagt, indem es seine Kulturen ohne Komplexe und mit Kühnheit vereint (...).»

«Daily Telegraph»: «Eine überwältigende Lasershow, die den Eiffeltur erhellte, versuchte ihr Bestes, um den verhangenen Himmel über Paris aufzuheitern. Aber zwei Stunden unerbittlichen Regens bedeuteten einen nassen Start für die unvergleichliche Eröffnungsfeier am Trocadero.»

«Neue Zürcher Zeitung»: «Olympia 2024: Pompös im Regen – die Spiele in Paris beginnen mit einem Spektakel auf und an der Seine»

«Basler Zeitung»: «Der Eiffelturm strahlt, Céline Dion singt: Die Spiele sind eröffnet. In Paris beginnen am Samstag die 33. Olympischen Sommerspiele. Die Eröffnungsfeier war eine Show, wie es sie in der Geschichte noch nie gab.»