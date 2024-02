Investoren-Debakel der DFL: Gewinner und Verlierer

Die Bilder aus den Stadien dürften an diesem Wochenende aber zunächst wieder mehr nach Versöhnung aussehen. Die Sorge vor erzwungenen Spielabbrüchen ist vorbei, Tennisbälle landen bei Kleinanzeigen statt auf dem Rasen. Am Ende der «Machtprobe», wie Sportvorstand Christian Heidel vom FSV Mainz 05 die wochenlangen Proteste bezeichnete, wurde der Wille der Kurve nach dem Stopp der Verhandlungen mit dem letzten verbliebenen Interessenten CVC durchgesetzt. «Liga knickt vor Ultras ein», schrieb die «Bild». Die Entscheidung des DFL-Präsidiums hat neben Fans und Kritikern auch weitere Gewinner und einige Verlierer hervorgebracht.

Es sei «ein guter Tag für die Fußballfans in Deutschland» gewesen, sagte Thomas Kessen, Sprecher des Fan-Dachverbandes «Unsere Kurve», der dpa. Mit ihren wochenlangen Protesten hatten die organisierten Fans das bei der DFL-Mitgliederversammlung abgesegnete Projekt noch zum Scheitern gebracht. Mit einer für die heterogene Fan-Landschaft bemerkenswerten Einigkeit. Kommt es bei strittigen Fragen nun öfter zu dieser Art des Protests? «Es könnte eine Blaupause sein für den Fall, dass Entscheidungen getroffen werden, die die 50+1-Regel aushöhlen», sagte Kessen. Doch genau hier liegt ein Problem: War es am Ende vielleicht sogar ein Eigentor der Fans? «Mit Blick auf die Mittelbeschaffung könnte das auch den Druck auf 50+1 erhöhen, da Vereine wahrscheinlich erhöhten Kapitalbedarf haben», sagte Geschäftsführer Klaus Filbry von Werder Bremen der «Deichstube».

An diesem Wochenende dürften die Spiele endlich wieder ohne erzwungene Unterbrechungen stattfinden. Er würde sich freuen, wenn das Spiel am Samstag gegen den VfL Bochum «reibungslos über die Bühne» gehe, sagte Trainer Gerardo Seoane von Borussia Mönchengladbach. Spieler hatten zuletzt beklagt, dass die Unterbrechungen schwierig für den Körper und Kopf seien. Mitunter hatte sich die Spiel-Dynamik nach einer Pause auch komplett verändert. Das soll nun vorbei sein.

Laut 50+1-Regel müsste der Mutterverein Hannover 96 e.V. eigentlich ein Weisungsrecht gegenüber den Vertretern der ausgegliederten Profi-Gesellschaft, also Kind, haben. Die e.V.-Führung aber wirft Kind vor, dass er bei der DFL-Abstimmung für und nicht wie angeordnet gegen den Investoren-Einstieg gestimmt habe. Kind selbst äußert sich nicht dazu. Sollte der Vorwurf stimmen, hätte er die 50+1-Regel bei Hannover 96 aber verletzt. Und genau das werfen ihm seine Gegner schon länger und auch an anderen Stellen des komplizierten und tief zerrütteten 96-Konstrukts vor. Die DFL, so die Forderung des Muttervereins, muss nun auf alles, was in Hannover passiert, ein stärkeres Auge haben als bisher.