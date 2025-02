Kane-Rekord und Abwehr-Zweifel - «Müssen Sinne schärfen»

München (dpa) - Trotz nächstem Rekord und neuer Trophäe verließ Harry Kane die Arena nicht rundum glücklich. Der alarmierende Kontrollverlust des FC Bayern in einer wilden Schlussphase beim 4:3 (2:0) gegen Holstein Kiel rückte die Bestmarke von 55 Toren in 50 Bundesliga-Spielen und die Ehrung für das Tor des Jahres in den Hintergrund. «Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist», mahnte Top-Profi Kane nach seinem erneuten Doppelpack. «Aber wir sind Erster und es wäre ein Traum, den Titel mit Bayern zu gewinnen.»