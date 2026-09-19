Kanes 100 Tore im Rekordtempo und Olises Premiere

München (dpa) - Harry Kane genoss seinen nächsten Bundesliga-Rekord im kunterbunten Wiesn-Trikot des FC Bayern mit einem breiten Lächeln. So schnell wie der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft hatte noch kein Profi in Deutschlands höchster Spielklasse die 100-Tore-Marke geknackt.

«Ich bin stolz. 100 Tore in einer anderen Liga zu erreichen, ist eine großartige Leistung», sagte der 33 Jahre alte Mittelstürmer nach dem 7:0-Kantersieg gegen den 1. FC Union Berlin. Schon in der Premier League habe er diese Marke übertroffen. «Es ist ein großer Schritt. Danke ans Team, danke an den Club, danke an den Staff. Das Spiel heute war eine herausragende Vorstellung.»

Durch den Erfolg, bei dem Torjubilar Kane in der Allianz Arena noch vom alle überragenden Dreifachtorschützen Michael Olise überboten wurde, schoben sich die Münchner zum Auftakt des Spieltags an die Tabellenspitze vor.

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Kane: Überzeugende Leistung war wichtig

«Ich glaube, auf so ein Spiel haben wir in dieser Saison gewartet. Wir haben zwar unsere Spiele gewonnen und gut gespielt, aber vielleicht noch nicht ganz das Niveau der vergangenen Saison erreicht», sagte Kane. «Deshalb war es schön, vor der Länderspielpause so eine Leistung zu zeigen.» Mit einem Oktoberfest-Herz mit der Zahl 100 verließ Kane nach Mitternacht das Stadion.

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Für seine Treffer 100 und 101 brauchte Kane gerade einmal 98 Spiele. Der bisherige Rekordhalter und langjährige Köln-Stürmer Dieter Müller hatte dafür 129 Partien benötigt. Die Ausnahmestellung des aktuellen Bayern-Torjägers demonstriert nur zu gut, warum die Münchner den Stürmer gern über das Vertragsende im kommenden Sommer hinaus an den Club binden würden.

Foto: Harry Langer/dpa Das Fünf-Tore-Duo Michael Olise (l) und Harry Kane überragte alle anderen.

Kompany: Das steckt hinter Olises Leistungen

Zum Spieler des Spiels wurde trotz des Torjubiläums nicht Kane, sondern Olise gekürt. Der Franzose glänzte als Vorbereiter und dreifacher Torschütze. «Klar, Michael Olise macht diese Tore, aber er hat auch im Training sehr, sehr viel an diesen Abschlüssen gearbeitet. Auch die Topspieler brauchen mehr als nur Talent. Es steckt harte Arbeit dahinter», hob Trainer Vincent Kompany hervor.