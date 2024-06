Kerbers Rückkehr nach Wimbledon - «Habe nichts zu verlieren»

London (dpa) - Angelique Kerbers aktuelle Rolle im Welt-Tennis zeigt sich auch an den Plänen der Wimbledon-Veranstalter. In einen der kleinen Medienräume schicken sie die Siegerin von 2018, dort spricht sie vor dem Turnierauftakt über ihre Rückschläge und ihre Rückkehr zum Ort ihres Triumphs.

An der Londoner Church Road geht es am Dienstag für sie mit einer komplizierten Aufgabe gegen die Kasachin Julia Putinzewa los. Was, wenn es jetzt auch auf ihrem geliebten Rasen nicht mit einem Erfolg klappt? «Ich habe nichts zu verlieren. Ich bin jetzt hier, ich werde es genießen», sagte Kerber. «Ich bin jetzt nicht hektisch, also überhaupt nicht. Ich bin da schon eher entspannter und bleibe auch gelassen, weil ich weiß, was ich kann», betonte sie.