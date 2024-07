Emotionale Kerber lässt Wimbledon-Rückkehr offen

Gern hätte Kerber ihren Wimbledon-Auftritt verlängert, so wie es ihrer Trainingspartnerin an der Church Road, Jule Niemeier, gelang. Die Dortmunderin hielt dem Regenchaos eindrucksvoll stand und zog mit Verspätung und einem überraschend klaren 6:2, 6:1 gegen die Schweizerin Viktorija Golubic in die zweite Runde ein.

Kerber geht Medaillenjagd in Paris an

Neben Niemeier (24) schaffte von den anfangs sechs deutschen Damen im Einzel nur noch Laura Siegemund den Sprung in die zweite Runde. Die Schwäbin ist wie Kerber 36 Jahre alt. Am Donnerstag steht sie beim Rasenklassiker vor einer großen Herausforderung gegen die Wimbledonsiegerin von 2022, Jelena Rybakina aus Kasachstan.

Mit Siegemund plant Kerber einen gemeinsamen Start im Doppel bei den Olympischen Spielen. Die Sommerspiele in Paris sind Kerbers nächstes großes Ziel. Bis Ende Juli muss sie sich damit wieder auf den weniger gemochten Sand einstellen. Die US Open Ende August in New York bieten dann die letzte Chance, das Jahr nicht ohne einen Sieg auf Grand-Slam-Ebene abzuschließen.