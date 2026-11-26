Lille (dpa) - Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich hat die Bosse des FC Bayern München für den Umgang mit Jamal Musiala mit scharfen Worten kritisiert. «Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like», sagte Kimmich nach dem 1:2 der Münchner in der Champions League beim OSC Lille.

Seit Tagen steht der Gesundheitszustand von Musiala im Mittelpunkt von heftigen Diskussionen. Die Bayern-Aufsichtsräte Uli Hoeneß (74) und Karl-Heinz Rummenigge (71) hatten in der vergangenen Woche wegen der gesundheitlichen Probleme Musialas einen Gehaltsverzicht ins Gespräch gebracht. Sie zweifelten öffentlich an, dass Musiala trotz der Erkrankung wieder das frühere sportliche Topniveau erreichen könne.

Kimmich: «Sollte man intern am Tisch klären»

«Ich finde, wenn es um die Leistung von den Spielern geht, dann kann man immer kritisieren, dann ist das auch völlig legitim. (...) Aber da ging es um eine andere Problematik und das ist was, was man intern am Tisch klären sollte und nicht öffentlich versuchen sollte zu klären. Und vor allem bei einem Verein wie Bayern München, der eigentlich für so was steht, dass man eine Familie ist, dass man da zusammenhält», so Kimmich. Das dürfe in der Form so nicht passieren und sei für ihn völlig unverständlich.

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Erst am Dienstag war es schließlich zu einem Gipfeltreffen der Münchner Bosse mit Musialas Beratern gekommen. «Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem», lautete das gemeinsam vereinbarte weitere Vorgehen.

Er habe bei Musiala «ehrlicherweise das Gefühl, dass er gar nicht so alles mitkriegt, was da draußen los ist. Das ist, glaube ich, auch ganz gut», ergänzte Kimmich, der auf die lange Verletzungs- und Krankheitsgeschichte seines Teamkollegen verwies: «Man darf nicht vergessen, dass er in den letzten anderthalb Jahren keine vier, fünf Spiele am Stück gemacht hat. Deswegen ist es auch irgendwo verständlich, dass er nicht auf diesem Level ist.»