Leverkusen in Königsklasse mit nächstem Sieg dank Boniface

Leverkusen (dpa) - Nicht so dominant wie zum Start, aber erneut erfolgreich: Bayer Leverkusen hat in der Champions League auch die große AC Mailand entzaubert und einen wichtigen Zwischenschritt in Richtung K.o.-Runde gemacht. Das Team von Trainer Xabi Alonso bezwang den siebenmaligen Gewinner der europäischen Königsklasse am zweiten Spieltag mit 1:0 (0:0). Victor Boniface (51. Minute) sorgte mit dem entscheidenden Tor für den zweiten Sieg Bayers im zweiten Vorrundenspiel.