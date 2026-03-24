Liverpool-Star Mohamed Salah verlässt Club zum Saisonende

Liverpool (dpa) - Nach neun Jahren im Verein verlässt Fußball-Star Mohamed Salah den FC Liverpool. Der 33 Jahre alte Rekordtorschütze des Clubs in der Premiere-League-Ära geht nach dem Ende der Saison, wie der englische Traditionsverein bekanntgab. Obwohl der Vertrag noch bis 2027 gültig war, einigten sich beide Seiten auf ein früheres Ausscheiden.

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«Dieser Club wird immer mein Zuhause sein», sagte Salah in einem Video in den sozialen Netzwerken. «Ich habe nicht genug Worte für die Unterstützung, die ihr mir während der schönsten Zeit in meiner Karriere gegeben habt», sagte der aktuell mit einer Muskelverletzung pausierende Profi in Richtung Fans. 2017 war er vom italienischen Club AS Rom zum LFC gewechselt.

Der Ägypter gehört zu den größten Spielern des Clubs. Der zweimalige Fußballer des Jahres in Afrika feierte mit Liverpool 2019 den Gewinn der Champions League, 2020 und 2025 zwei englische Meisterschaften sowie den Triumph im nationalen Pokal und zweimal den Gewinn des Ligapokals.

Meiste Titel in Klopp-Ära

«Wir haben Siege gefeiert. Wir haben die wichtigsten Trophäen gewonnen. Und wir haben gemeinsam die schwersten Zeiten durchgestanden», sagte Salah, der die meisten der Titel unter dem deutschen Coach Jürgen Klopp gesammelt hat.

Noch in dieser Saison hatte es Zoff rund um den Club gegeben, als sich Salah über zu wenig Einsatzzeit echauffiert hatte und nach einer Wutrede gegen den Verein und Trainer Arne Slot zum Champions-League-Spiel bei Inter Mailand aussortiert worden war. Kurz darauf wurde er in der Liga wieder eingesetzt, ehe er mit den Ägyptern beim Afrika Cup antrat.

Vierter in der ewigen Premier-League-Torschützenliste

In der Premiere-League-Ära erzielte er für den LFC die meisten Tore und liegt mit 191 Treffern auf Rang vier der Rangliste hinter Wayne Rooney (208), Harry Kane (213) und Alan Shearer (260).