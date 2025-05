«Macht keinen Sinn»: Funkel bleibt nicht länger in Köln

Köln (dpa/lnw) - Der 1. FC Köln wird ohne Trainer Friedhelm Funkel in die neue Bundesliga-Saison starten. Der 71-Jährige, der die Kölner in den letzten beiden Saisonspielen zum Aufstieg führte, wird nicht länger im Club bleiben. Dies sagte der Coach dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Als Grund nannte Funkel, dass er nicht «die 100-prozentige Zustimmung in den Gremien gespürt» habe.