Viel zu klären beim FC - Macht Funkel mit 71 weiter?

Köln (dpa) - Das Bewerbungsschreiben kam nicht von ihm selbst, sondern kurioserweise vom Gegner. Torsten Lieberknecht hielt das Plädoyer für Friedhelm Funkel. Nach dem siebten Bundesliga-Aufstieg des 1. FC Köln riet der Trainer des 1. FC Kaiserslautern den Kölnern dringend dazu, dem immerhin schon 71 Jahre alten Funkel auch in der ersten Liga noch einen Vertrag zu geben. «Er ist topfit, kein Gramm Fett dran. Er kann feiern wie ein Biest. Ich kann nur den Rat geben: Macht die Schatulle auf und haltet ihn», sagte Lieberknecht nach dem 0:4 (0:2) seines Teams am Sonntag in Köln.