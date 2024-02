Marko schließt Verstappen-Wechsel à la Hamilton aus

Es sei zu viel vorgefallen in der Vergangenheit, sagte der 80 Jahre alte Grazer und erinnerte an den Unfall 2021 beim Heimrennen von Hamilton in Silverstone. Nach einer Kollision mit dem Mercedes von Rekordweltmeister Hamilton war Verstappen in seinem Red Bull von der Strecke abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit in die Reifenstapel gekracht. Hamilton hatte den Großen Preis von Großbritannien gewonnen. Marko sprach auch vom «Wirbel damals beim Finale in Abu Dhabi. Das sitzt tief».