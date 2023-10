Matthäus: Leverkusen ist größter Konkurrent für FC Bayern

Dortmund (dpa) - Lothar Matthäus hält Bayer Leverkusen für den gefährlichsten Konkurrenten des FC Bayern München im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. «Für mich ist Bayer Leverkusen sogar der größte Rivale der Bayern», schrieb der Rekord-Nationalspieler in einer Kolumne für den «Kicker» vor dem Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky).