Mechaniker und Co. schuften an Strecke: «Harte Belastung»

Spielberg (dpa) - Das Formel-1-Personal steckt in besonders anstrengenden Wochen. Die Königsklasse des Motorsports bestreitet ihren ersten «Triple Header» in dieser Saison. Das bedeutet, dass die Formel 1 an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden Rennen austrägt. Angefangen hat die Rennserie diesen Hattrick in der vergangenen Woche in Spanien, sie ist nun weitergereist nach Österreich und bestreitet danach das dritte Rennen am Stück in England. Obwohl es auch Rotationssysteme für Mechaniker, Ingenieure und weiteres Personal gibt, sind das harte Wochen.