Turin (dpa) - Nur Siege. Kein Satzverlust. Nicht einmal ein Aufschlagspiel verloren. Alexander Zverevs Leistungen bei den ATP Finals sind bislang ohne Zweifel eines Weltranglistenersten würdig. Doch die für ihn leidige Diskussion in der Tennis-Szene, ob der Hamburger verdient die Nummer eins ist, kann er wohl erst im Titel-Showdown am heutigen Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beenden. Ein Finalsieg in Turin gegen Spaniens Topspieler Carlos Alcaraz würde seine Kritiker vermutlich endgültig verstummen lassen - bei einer Niederlage dürfte sich die Debatte dagegen bis ins neue Jahr ziehen.

«Ich denke, dass viele von euch denken, dass ich hoffe, dass gute Spieler immer verlieren, damit ich den leichteren Weg habe. Aber ich genieße die Herausforderung», sagte der 29-Jährige in einer Medienrunde an die Journalisten gerichtet. «Ich genieße es, gegen die Besten der Welt zu spielen.» Und Alcaraz (23) sei seit seinem Comeback «vielleicht sogar der Beste der Welt».

Deswegen ist auch Alcaraz hoch motiviert

Genau wie Zverev ließ auch Alcaraz, der monatelang wegen einer Handgelenksverletzung ausgefallen war, in Turin bislang nichts anbrennen - trotz zwischenzeitlicher körperlicher Probleme. Auch er ist hoch motiviert, schließlich musste er sich im Finale des Vorjahrs Jannik Sinner geschlagen geben. Der Italiener hat seine Saison wegen anhaltender Knieprobleme vorzeitig beendet und damit auch Zverevs Weg auf den Tennis-Thron geebnet.

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Foto: Luca Bruno/AP/dpa Carlos Alcaraz hofft bei der zweiten Finalteilnahme in Turin auf den ersten Sieg.

Das Bedürfnis, die Machtverhältnisse im Männer-Tennis geraderücken zu wollen, scheint Alcaraz aber fremd. «Ich bin einfach nur glücklich, im Finale zu stehen und mir selbst die Möglichkeit zu geben, großartiges Tennis zu spielen und hoffentlich die Trophäe in den Händen zu halten», sagte er.

Becker glaubt an den Deutschen

Für Boris Becker ist Zverev im Duell mit dem hoch veranlagten Spanier leicht favorisiert - auch wenn die Leistung des Weltranglisten-Primus beim 7:6 (7:0), 6:4 im Halbfinale gegen den Russen Daniil Medwedew nicht seine beste war. «Du bist am gefährlichsten, wenn du gewinnst und nicht dein bestes Tennis zeigst», meinte der dreimalige Wimbledon-Gewinner und Sky-Experte.