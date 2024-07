Mit Notizbuch zurück zum Spaß - Niemeier lächelt in London

London (dpa) - Nach ihrem Wimbledon-Stimmungsaufheller im Londoner Regenchaos strahlte Jule Niemeier befreit. Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus von Angelique Kerber meisterte die 24 Jahre alte Dortmunderin die Geduldsprobe eindrucksvoll und zog mit Verspätung unerwartet glatt in die zweite Runde ein. Beim 6:2, 6:1 blieb ihre chancenlose Schweizer Gegnerin Viktorija Golubic ratlos zurück.

Angelique Kerber beendet eine verkorkste Rasensaison mit dem Erstrunden-Aus in Wimbledon. Ob sie als Teilnehmerin nach London zurückkehrt, beantwortet sie nicht eindeutig. Das nächste Ziel ist klar.

Die Schwäbin Laura Siegemund geht am Donnerstag als Außenseiterin in die Herausforderung gegen die kasachische Wimbledonsiegerin von 2022, Jelena Rybakina. Auch Olympiasieger Alexander Zverev (gegen Marcos Giron aus den USA) ist an der Reihe.