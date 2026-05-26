Nach Abstieg: Totalumbruch beim VfL Wolfsburg

Paderborn (dpa) - Nach dem ebenso bitteren wie verdienten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga wollten die Wolfsburger Spieler nur noch weg. Reden über das aus ihrer Sicht Unfassbare tat kein Profi mehr. Nachdem sie minutenlang mit leeren Blicken vor ihren schockierten und wütenden Fans gestanden hatten, verschwanden die Grün-Weißen in der Paderborner Nacht, in der die Gastgeber völlig ausgelassen den Aufstieg feierten.

Zurück blieb nur eine eingetretene Kabinentür, an der sich der ganze Frust entladen hatte. Wiedersehen wird man die meisten Akteure im Wolfsburger Trikot nicht mehr. Dem dramatisch abgestürzten VW-Club steht ein großer Umbruch bevor.

Die Gründe für den Abstieg

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Die teure Wolfsburger Mannschaft war von Anfang an falsch zusammengestellt. Zu viele ähnliche Spieler im Mittelfeld, kein Torjäger und viele kleine Grüppchen prägten den aufgeblähten Kader. Hinzu kam anfangs mit dem Niederländer Paul Simonis ein junger und unerfahrener Trainer, für den die Bundesliga bei seiner ersten Auslandsstation noch eine Nummer zu groß war.

Auch dessen Nachfolger Daniel Bauer bekam die schwierige Mannschaft nicht in den Griff. Erst Dieter Hecking als Coach Nummer drei sorgte für etwas Stabilität. Mit seiner betont ruhigen Art weckte aber auch der 61-Jährige nicht das nötige Feuer. Viel zu früh schienen die Wolfsburger mit dem Erreichen der Relegation zufrieden zu sein. Der Plan, sich über die beiden zusätzlichen Spiele zu retten, scheiterte am Ende kläglich.

Die Verantwortlichen für den Gang in Liga zwei

Der Abstieg des VfL Wolfsburg ist das Ergebnis eines sportlichen Niedergangs, der sich bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat. Seit der erfolgreichen Zeit unter Oliver Glasner mit Platz vier in der Saison 2020/21 hinken die Niedersachsen den Erwartungen trotz millionenschwerer Unterstützung durch Volkswagen hinterher.

Für die Beschleunigung des Niedergangs ist vor allem der längst entlassene Geschäftsführer Peter Christiansen verantwortlich. Der Däne war mit großen Ambitionen nach Wolfsburg gekommen, lag bei Personalentscheidungen aber zu oft daneben und eckte auch mit seiner robusten Art an. Doch auch die fehlende Sportkompetenz im Aufsichtsrat und die Gleichgültigkeit bei vielen Spielern sorgten für den am Ende folgerichtigen Abstieg.

Die Folgen des Abstiegs

Wie es beim VfL Wolfsburg weitergeht, ist noch völlig offen. Im Vergleich zu anderen Absteigern halten sich die Folgen zumindest finanziell aber in Grenzen, auch wenn der Etat natürlich deutlich zurückgefahren wird. Doch Volkswagen hat bereits klargemacht, die VfL Wolfsburg Fußball GmbH auch weiterhin üppig zu unterstützen.

Zwar nicht mehr wie bislang mit zwischen 70 und 80 Millionen Euro, aber immer noch mit einem Etat, der die direkte Rückkehr ins Oberhaus fast zur Pflicht machen wird. Es gebe «liga-unabhängig eine finanzielle Stabilität, die wir liefern, die wir leisten», hatte der VW-Sprecher und VfL-Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph dem NDR bereits vor dem feststehenden Abstieg gesagt. «Der Volkswagen-Konzern steht fest zum VfL Wolfsburg.»

Personell wird aber alles auf den Prüfstand kommen. Der VfL braucht einen neuen Geschäftsführer, einen Trainer und eine komplett neue Mannschaft. Und das in sehr kurzer Zeit, weil die neue Saison durch den Abstieg bereits Anfang August beginnt.

Die Trainerfrage

Dieter Hecking war neben Aufsichtsratsmitglied Diego Benaglio und dem Verletzten Patrick Wimmer der einzige Wolfsburger, der sich nach dem 1:2 nach Verlängerung in Paderborn stellte. «Abstieg tut immer weh», sagte Hecking, der nach dem Abstieg mit dem VfL Bochum in der vergangenen Saison den nächsten Gang in die Zweite Liga zumindest mitzuverantworten hat.

Zwar sorgte der Pokalsieger-Trainer von 2015 für Stabilität, insgesamt agierte Hecking aber schon im Saisonendspurt zu vorsichtig. Auch am Montagabend reagierte er viel zu spät. Anstatt mit der Einwechslung eines frischen Stürmers für mehr Entlastung zu sorgen, wechselte er erst neun Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum ersten Mal. Der schnelle Mohammed Amoura kam sogar erst in der zweiten Halbzeit der Verlängerung.

Wie es nun mit Hecking weitergeht, ist ungewiss. «Wir werden sicherlich die nächsten ein, zwei Tage zusammenkommen, um erst einmal die zehn Wochen zu analysieren, die ich verantwortlich war», sagte Hecking. «Ich muss das auch erst einmal sacken lassen.» Grundsätzlich habe er weiter Lust, als Trainer zu arbeiten. Auch ein Wechsel in die Position des Geschäftsführers steht im Raum. Wahrscheinlicher ist aber wohl, dass er für Hecking beim VfL nicht weitergeht.

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