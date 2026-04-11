Billie Jean King Cup

Nächster Abstieg: Debakel für deutsche Tennisspielerinnen

Eigentlich wollten Deutschlands Tennisspielerinnen so schnell wie möglich zurück in die Weltgruppe des Billie Jean King Cup. Stattdessen steht nun der nächste Abstieg fest.

Cheftrainer Torben Beltz erlebte mit der DTB-Auswahl ein Debakel. (Archivbild) Foto: Frank Molter/dpa
Cheftrainer Torben Beltz erlebte mit der DTB-Auswahl ein Debakel. (Archivbild)

Oeiras (dpa) - Die deutschen Tennisspielerinnen haben im Billie Jean King Cup ein Debakel erlebt und müssen den nächsten Abstieg verkraften. Anstatt die direkte Rückkehr in die Weltgruppe zu schaffen, muss die DTB-Auswahl nach einem desolaten Auftritt in Oeiras bei Lissabon in die Regionalgruppe II runter. Im entscheidenden Relegationsspiel unterlag das Team von Cheftrainer Torben Beltz Litauen dramatisch mit 1:2. Erst vor einigen Monaten war das Team aus der Weltgruppe des Wettbewerbs abgestiegen.

Dabei war es trotz starken Windes gegen Litauen gut losgegangen. Noma Noha Akugue hatte das erste Einzel gegen Andre Lukosiute 6:4, 6:4 für sich entschieden. Nach einem schwachen Auftritt verlor Ella Seidel ihre Partie danach gegen Justina Mikulskyte allerdings mit 6:1, 3:6, 2:6. Im entscheidenden Doppel unterlagen Akugue/Nastasja Schunk schließlich Lukosiute/Mikulskyte mit 7:5, 3:6, 8:10. Der dritte Satz war im Tiebreak ausgetragen worden. Ohne die angeschlagen fehlende Topspielerin Eva Lys steht damit der nächste Absturz fest.

Ohne Lys und erfahrene Spielerinnen

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dabei hätte beim Turnier in Portugal eigentlich der Grundstein für die direkte Rückkehr in die Weltgruppe gelegt werden sollen. Zuvor hatte es in der Vorrunde zwei 1:2-Niederlagen gegen Portugal und Schweden gegeben. Die Chance auf den Gruppensieg und eine schnelle Rückkehr in die Weltgruppe war damit verspielt. Daran änderte auch der abschließende Erfolg gegen Dänemark (3:0) nichts mehr.

Zwar fehlte Lys dem Team in dieser Woche spürbar, weil sie angeschlagen war. Zudem hatte Beltz bewusst auf erfahrene Spielerinnen wie Laura Siegemund oder Tatjana Maria verzichtet. Trotzdem kamen die Niederlagen gegen die schwächer eingeschätzten Portugiesinnen, Schwedinnen und Litauerinnen überraschend.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Entscheidung über weiteren Tennis-Abstieg im Doppel
Billie Jean King Cup

Entscheidung über weiteren Tennis-Abstieg im Doppel

Im entscheidenden Relegationsspiel gegen Litauen schien für Deutschlands Tennis-Frauen eigentlich schon alles auf einem guten Weg. Die Entscheidung über einen Abstieg fällt nun aber im Doppel.

vor 2 Stunden

Deutsche Tennis-Frauen müssen in Abstiegs-Endspiel
Billie Jean King Cup

Deutsche Tennis-Frauen müssen in Abstiegs-Endspiel

Um einen weiteren Abstieg im Billie Jean King Cup zu verhindern, müssen die deutschen Tennis-Frauen in ein Relegationsspiel. Zuvor gab es immerhin einen versöhnlichen Abschluss der Vorrunde.

09.04.2026

Abstieg droht: Deutsche Tennis-Frauen unter Druck
Billie Jean King Cup

Abstieg droht: Deutsche Tennis-Frauen unter Druck

Der Neustart in den Billie Jean King Cup geht für das deutsche Frauen-Tennisteam schief. Nach einer Niederlage gegen Portugal endet das Duell mit Schweden am Abend vor einer Entscheidung.

08.04.2026

Deutsches Frauen-Tennisteam beim Neustart auch ohne Lys
Billie Jean King Cup

Deutsches Frauen-Tennisteam beim Neustart auch ohne Lys

Nach dem Abstieg aus der Weltgruppe gibt es einen Umbruch bei den Tennis-Frauen. Eva Lys kann zunächst nicht mithelfen. Beim Quali-Turnier des Billie Jean King Cups muss es ein junges Team richten.

06.04.2026

Nach DTB-Abstieg: Tennis-Teamchef Schüttler tritt zurück
Billie Jean King Cup

Nach DTB-Abstieg: Tennis-Teamchef Schüttler tritt zurück

Die deutschen Tennis-Frauen sind 2026 im Billie Jean King Cup nur noch zweitklassig. Teamchef Rainer Schüttler zieht nun die Konsequenz.

17.11.2025