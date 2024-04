Nagelsmann-Berater: Entscheidung in «sechs, sieben Tagen»

Jeder frage ihn derzeit, ob Nagelsmann wieder zum FC Bayern München gehen werde oder welche Pläne er habe, sagte Volker Struth laut Informationen von Sky in einer noch nicht veröffentlichten Folge von «Spielmacher - der EM-Podcast von 360Media mit Sebastian Hellmann» und meinte demnach: «Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Das entscheidet sich zeitnah. In den nächsten fünf, sechs, sieben Tagen.»