Basketball in der NBA

Niederlage in letzter Sekunde: Moritz Wagner weiter sieglos

Auch nach vier Saisonspielen muss Moritz Wagner in der NBA weiter auf den ersten Sieg mit Brooklyn warten. Gegen Boston kommt die nächste Enttäuschung für die Nets erst mit der Schlusssirene.

Jayson Tatum warf Boston gegen Brooklyn in letzter Sekunde zum Sieg. Foto: Charles Krupa/AP/dpa
Jayson Tatum warf Boston gegen Brooklyn in letzter Sekunde zum Sieg.

Boston (dpa) - Tiefschlag in der letzten Sekunde: Moritz Wagner hat mit den Brooklyn Nets auch das vierte Saisonspiel in der NBA verloren - auf dramatische Weise. Die Boston Celtics trafen dank Jayson Tatum mit der Schlusssirene einen Wurf, der für die Nets die 124:125 (61:56, 117:117)-Niederlage nach Verlängerung besiegelte.

Wagner erzielte mit 15 Zählern einen persönlichen Saisonbestwert und punktete damit zum zweiten Mal nacheinander zweistellig. Bei den Celtics überragte Tatum nicht nur mit dem spielentscheidenden Wurf, sondern auch mit insgesamt 40 Punkten. 

Tatum: «Das war ein verdammt gutes Gefühl»

«Das war ein verdammt gutes Gefühl: wieder die Dinge zu tun, die ich schon früher vor meiner Verletzung gemacht habe», sagte Tatum zu seinem Gamewinner. Der 28-Jährige war nach einem Achillessehnenriss fast ein Jahr ausgefallen und kehrte im März dieses Jahres auf das Parkett zurück.

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Titelverteidiger gewinnt im vierten Anlauf erstmals

Den New York Knicks ist im vierten Saisonspiel derweil der erste Erfolg geglückt: Der Titelverteidiger bezwang die Detroit Pistons mit 111:97 (51:50), vor allem dank eines starken dritten Viertels, das die Knicks mit 37:13 dominierten. Karl-Anthony Towns führte New York dabei mit 27 Punkten und 20 Rebounds an.

Die Los Angeles Lakers mussten hingegen ihre erste Niederlage im vierten Saisonspiel hinnehmen. Auch 41 Punkte von Superstar Luka Doncic konnten das 129:136 (73:68) gegen die Portland Trail Blazers nicht verhindern. Damian Lillard (21 Punkte) sorgte mit seinem Dreier 43 Sekunden vor Spielende für die Entscheidung.

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