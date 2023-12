Niederlagen für Orlando und Toronto

Orlando (dpa) - Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben mit den Orlando Magic erstmals in dieser Saison drei NBA-Spiele in Serie verloren. Im Florida-Duell mit den Miami Heat unterlag Orlando 106:115, obwohl bei den Gästen Jimmy Butler und Kevin Love angeschlagen fehlten.

Zwei deutsche Profis konnten sich aber dennoch über Siege freuen. Weltmeister Daniel Theis steuerte elf Punkte bei zum 120:111 der Los Angeles Clippers gegen die Dallas Mavericks. Für LA war es der neunte Sieg in Serie, kein Team in der Liga ist derzeit länger ungeschlagen. In der Western Conference zogen die Clippers durch den Erfolg an den Mavericks vorbei.