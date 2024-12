Ohne Neuer: FC Bayern muss zum Jubiläum «Hausaufgabe» lösen

München/Gelsenkirchen (dpa) - Nach dem vollmundig ausgerufenen «Titel dahoam» muss der FC Bayern zum Champions-League-Jubiläum auch ohne den verletzten Manuel Neuer eine wegweisende Pflichtaufgabe lösen. In ihrem 300. Spiel in Europas Fußball-Königsklasse wollen die Münchner mit einem weiteren Sieg gegen Schachtar Donezk die Klettertour in der Tabelle der reformierten Liga fortsetzen - auch wenn sie auf ihren Kapitän verzichten müssen.