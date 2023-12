Orlando stellt Club-Rekord mit neuntem Sieg in Serie ein

Orlando (dpa) – Die Orlando Magic um die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der NBA ihren neunten Sieg in Serie eingefahren - und damit eine Club-Bestmarke eingestellt. Die Magic gewannen in der nordamerikanischen Basketball-Liga mit 130:125 (58:61) gegen die Washington Wizards.

Orlando hat sich mit der Siegesserie bis auf Rang zwei der Eastern Conference vorgeschoben. Neun Siege in Folge waren den Magic zuvor dreimal gelungen, zuletzt in der Saison 2010/11. Am Samstag (Ortszeit) treten sie bei den Brooklyn Nets an, wo sie Mitte November ihre letzte Niederlage kassierten.