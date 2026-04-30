Basketball

Orlando verpasst erste Chance in NBA-Playoffs

Ein Sieg fehlt den Orlando Magic zum Einzug in die zweite Runde der NBA-Playoffs - in Detroit aber gelingt dem Team ohne Franz Wagner zu wenig. Dennis Schröder hat dagegen einen starken Abend.

Tristan da Silva (l) konnte Cade Cunningham nicht aufhalten. Foto: Duane Burleson/AP/dpa
Tristan da Silva (l) konnte Cade Cunningham nicht aufhalten.

Detroit (dpa) - Ohne den verletzten Basketball-Weltmeister Franz Wagner haben die Orlando Magic das fünfte Playoff-Spiel gegen die Detroit Pistons verloren und den frühzeitigen Einzug in die zweite Runde verpasst. In Detroit kassierten die Magic ein 109:116 und lagen in dem Spiel zu keiner Zeit in Führung. 69 Sekunden vor Schluss kam das Team zwar bis auf drei Punkte an die Gastgeber heran, konnte die Partie aber nicht drehen und bekommt nun im Heimspiel am Freitag (Ortszeit) die nächste Chance auf den Einzug ins Halbfinale der Eastern Conference. Nach Siegen führt Orlando 3:2, vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig.

Wagner hatte sich beim Sieg zwei Tage zuvor an der Wade verletzt und das Schlussviertel verpasst. Paolo Banchero mit 45 Punkten spielte stark, aber auch Cade Cunningham für Detroit verbuchte 45 Punkte. Für beide Basketballer ist das ein Bestwert in den Playoffs. Europameister Tristan da Silva kam in 16 Minuten auf drei Punkte für Orlando, dazu verbuchte er drei Rebounds. 

Schröder mit elf Punkten im Schlussviertel bei Cavs-Sieg

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Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder feierte unterdessen mit den Cleveland Cavaliers den dritten Sieg im fünften Spiel gegen die Toronto Raptors und zeigte dabei seine beste Playoff-Leistung dieser Saison. Der Braunschweiger kam auf 19 Punkte, 11 davon erzielte er im Schlussviertel. Besser für die Cavaliers waren mit jeweils 23 Punkten nur James Harden und Evan Mobley. Die Cavs lagen zwischenzeitlich zwölf Punkte hinten, kamen auch dank Schröders starker Wurfquote von sieben Treffern bei elf Versuchen zurück. Sollten die Cavaliers und die Magic ihre Serien gewinnen, kommt es im Halbfinale der Eastern Conference zum direkten Duell der beiden Teams. 

Dennis Schröder hatte einen starken Abend für Cleveland. Foto: David Dermer/AP/dpa
Dennis Schröder hatte einen starken Abend für Cleveland.

Rockets erzwingen sechstes Spiel gegen die Lakers

In der Western Conference verloren die Los Angeles Lakers ihr Heimspiel gegen die Houston Rockets und verpassten ihrerseits die zweite Gelegenheit für den Einzug ins Conference-Halbfinale. Durch das 93:99 steht es in der Serie nach Siegen nun 3:2, am Freitag kommt es in Houston zum sechsten Duell der beiden Teams. Die Lakers hatten die drei ersten Partien gewonnen, seither gab es zwei Niederlagen. Die Rockets kamen ohne den verletzten Kevin Durant auf bis zu 13 Punkte Vorsprung. Bei den Lakers gab Austin Reaves sein Comeback und kam auf 22 Punkte, bester Werfer war Superstar LeBron James mit 25 Punkten.

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