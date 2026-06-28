Vor Spiel gegen DFB-Team

Paraguays Kapitän voller Pathos: «Es ist noch nicht vorbei»

Bei seiner ersten WM-Teilnahme seit 16 Jahren schafft Paraguay den Einzug in die K.-o.-Runde. Gegner ist Deutschland. Kapitän Gustavo Gómez stimmt sich vor dem Spiel mit kämpferischen Worten ein.

Geht bei Paraguay voran: Kapitän Gustavo Gómez (2.v.r.) Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa
Geht bei Paraguay voran: Kapitän Gustavo Gómez (2.v.r.)

Boston (dpa) - Mit dem Glauben an die eigene Stärke geht Paraguays Kapitän Gustavo Gómez in das Sechzehntelfinale gegen Deutschland bei der Fußball-WM. «Wir sind zurückgekehrt, um zu konkurrieren, und wir werden bis zum Ende kämpfen. Wir haben Paraguay auf die Weltbühne gebracht!», schrieb der 33-Jährige auf Instagram. «Es ist noch nicht vorbei.»

Paraguay ist erstmals seit 2010 wieder bei einer WM-Endrunde dabei und qualifizierte sich als einer der acht besten Gruppen-Dritten für die K.-o.-Runde. In der treffen die Südamerikaner am Montag (22.30 Uhr/ZDF und Magenta TV) in Boston auf die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

«Wenn wir zurückblicken, wissen nur wir die Schwierigkeiten, die wir auf dem Weg überwunden haben. Es waren harte Jahre, aber heute sind wir hier und kämpfen mit unserer Seele, um den Namen unseres Heimatlandes an der Spitze zu lassen», meinte Abwehrspieler Gómez pathetisch. Wenn ein Paraguayer glaube, sei nichts unmöglich. «ZUSAMMEN SIND WIR STÄRKER!», endete sein Post.

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Bislang traf Paraguay nur einmal bei einer WM auf ein DFB-Team. Im Achtelfinale 2002 in Südkorea gewann Deutschland mit 1:0.

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