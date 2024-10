Red Bull München trennt sich von Eishockey-Trainer Söderholm

München (dpa) - Der viermalige deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat sich einen Tag nach der Heimniederlage gegen den Tabellenletzten Düsseldorfer EG von Trainer Toni Söderholm getrennt. Zunächst werde der bisherige Co-Trainer Max Kaltenhauser den Playoff-Halbfinalisten der vergangenen Saison als Interimstrainer betreuen, teilte der Tabellensechste mit. Am Sonntag (14.00 Uhr) treten die Münchner in der Deutschen Eishockey Liga bei den Pinguins Bremerhaven an.