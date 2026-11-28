Winterberg (dpa) - Felix Loch ist beim Saisonauftakt der Rodler in Winterberg auf Rang zwei vor Olympiasieger Max Langenhan gefahren. Den Sieg holte sich mit jeweils zwei Laufbestzeiten der Österreicher Nico Gleirscher. «Es waren zwei sehr schöne Läufe, ich bin mit dem Einstand sehr zufrieden», sagte der 37 Jahre alte Loch. Langenhan haderte hingegen etwas: «Es war solide, nicht ganz so sauber gefahren», sagte der Olympiasieger von 2026 in Cortina d'Ampezzo.

Wendl/Arlt hadern mit ihrer Materialwahl

Die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt sind hingegen nur auf Rang sechs gefahren. Die mit sieben Goldmedaillen gekürten deutschen Rekord-Olympiasieger im Winter hatten nach zwei Läufen 0,196 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Letten Martins Bots und Roberts Plume.

Foto: Christoph Reichwein/dpa Tobias Wendl und Tobias Arlt kamen beim Saisonauftakt der Rodel-Doppelsitzer nur auf Rang sechs.

«So schöne Läufe wie heute sind wir selten in Winterberg gefahren. Es geht ein Dank an die Bahnarbeiter, die einen Wahnsinnsjob gemacht haben. Aber wir haben leider für diese Bedingungen nicht das richtige Set-up gefunden. Das gehört eben auch dazu, die anderen haben verdient gewonnen», sagte Wendl angesichts des Nebels und der sehr feuchten Bahnbedingungen.

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Das zweite deutsche Duo Hannes Orlamünder und Paul Gubitz kam auf Rang sieben. Die Weltcup-Debütanten Louis Grünbeck und Maximilian Kürth landeten auf Rang 13.

Platz zwei für Doppelsitzerinnen Storch/Patz