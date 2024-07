Russell bricht es «das Herz»: Mercedes auf Spurensuche

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

«Wir werden die Geschehnisse auswerten und verstehen, was falsch gelaufen ist. Einen Doppelsieg zu verlieren, ist frustrierend, und wir können uns nur bei George entschuldigen, der ein so starkes Rennen gefahren ist», sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem letzten Grand Prix vor der Sommerpause.

Sieger der Herzen? Für manche ist das George Russell in Singapur. Dass er sein bis dahin starkes Rennen in der letzten Runde vermasselt, macht den Mercedes-Piloten untröstlich.

Von der Disqualifikation profitierte in erster Linie Hamilton, der bis auf Russells vermeintlichen Coup ein souveränes Rennen an der Spitze gefahren war. «Es tut mir leid für George, und man will kein Rennen durch eine Disqualifikation gewinnen, aber wir waren in den letzten Rennen wieder im Kampf um Siege dabei», sagte der Rekordweltmeister und freute sich auf ein wenig Urlaub.