Verstappen mit Spa-Schadensbegrenzung bei Russell-Sieg

Spa-Francorchamps (dpa) - Im Strategie-Thriller von Spa-Francorchamps hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen seine Durststrecke nicht beenden können. Der Red-Bull-Star verpasste bei seiner Aufholjagd nach einer Strafversetzung als Fünfter im letzten Grand Prix vor der Sommerpause zum vierten Mal nacheinander den Erfolg. Verstappen bleibt aber nach dem packenden Ferienkrimi mit Überraschungssieger George Russell unangefochtener WM-Spitzenreiter vor McLaren-Mann Lando Norris, der direkt hinter dem in Belgien geborenen Niederländer landete.

Bei untypischen sommerlichen Bedingungen in den Ardennen raste Russell im Mercedes mit einem Vorsprung von nur 0,5 Sekunden vor Teamkollege Lewis Hamilton zu seinem dritten Triumph in der Motorsport-Königsklasse. Dritter wurde Norris' Stallrivale Oscar Piastri, der vor einer Woche in Ungarn noch seinen Premierenerfolg gefeiert hatte. Es war der erste Doppelerfolg für die Silberpfeile seit Brasilien 2022.