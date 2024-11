Sahin befürchtet weitere Ausfälle: «In die Pause retten»

Dortmund (dpa) - Trainer Nuri Sahin befürchtet bei Borussia Dortmund weitere Ausfälle in der kommenden Woche. Ob etwa der beim 2:1 (1:1) angeschlagen ausgewechselte Marcel Sabitzer am Dienstag in der Champions League gegen Sturm Graz auflaufen kann, ist noch unklar. «Bei ihm ging gar nichts mehr, der Muskel hat komplett zugemacht», sagte Sahin über die Wadenprobleme des Österreichers.