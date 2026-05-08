Schröder erneut unglücklich: Cavs fallen weiter zurück

Detroit (dpa) - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat in den NBA-Playoffs mit den Cleveland Cavaliers die zweite Niederlage in den Conference-Semifinals kassiert. Der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän unterlag mit seinem Team 97:107 bei den Detroit Pistons und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun schon 0:2 zurück. Wie schon im ersten Duell zwei Tage zuvor leisteten die Cavs lange Zeit Gegenwehr, mussten in der Schlussphase jedoch abreißen lassen.

Schröder führte Cleveland mit fünf Assists von der Bank an, blieb mit seinem Wurf aber wie zuletzt häufiger glücklos. Nur einer von fünf Versuchen fiel für den Braunschweiger, das reichte mit zwei Freiwürfen am Ende nur für vier Punkte. Deutlich besser lief es für seinen Kollegen Donovan Mitchell, der mit 31 Zählern Topscorer der Partie war. Gegen die knallharte Verteidigung der Pistons und deren Star Cade Cunningham reichte das aber nicht. Cunnigham glänzte mit 25 Punkten und 10 Vorlagen.

Die gute Nachricht für Schröder und Co. lautet, dass die nächsten beiden Spiele zu Hause stattfinden, wo man in diesen Playoffs noch ungeschlagen ist. Duell Nummer drei steigt in der Nacht auf Sonntag.

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Hartenstein verpasst knapp das perfekte Spiel

Für Titelverteidiger Oklahoma City Thunder läuft in der Runde der letzten acht Mannschaften derweil alles nach Plan. Das Team mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein bezwang die Los Angeles Lakers in Spiel zwei der Serie mit 125:107 und braucht nur noch zwei weitere Siege für den Einzug in die Conference Finals im Westen. Hartenstein startete stark in die Partie, verfehlte nur seinen letzten Wurf und kam so auf zehn Punkte, neun Rebounds sowie je zwei Blocks und Steals.

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