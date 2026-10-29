Schröder verliert mit Hornets in NBA bei Ex-Team

Detroit (dpa) - Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hat bei der Rückkehr nach Detroit mit den Charlotte Hornets die zweite Niederlage der NBA-Saison kassiert. Gegen sein ehemaliges Team in der nordamerikanischen Basketball-Liga konnte der Braunschweiger die 89:97-Niederlage trotz zwischenzeitlich zwölf Punkten Vorsprung nicht verhindern. Die Pistons gingen im dritten Viertel in Führung und gaben den Vorsprung auf dem Weg zu ihrem vierten Sieg im fünften Saisonspiel danach nicht mehr aus der Hand.

Schröder, der vor zwei Jahren für die Pistons aufgelaufen war, erzielte 14 Punkte. Christian Anderson kam als Spieler von der Bank auf zwei Zähler in achteinhalb Minuten auf dem Parkett. Hannes Steinbach kam nicht zum Einsatz. Bester Werfer der Partie war Hornets-Profi Brandon Miller mit 31 Punkten. Für die Hornets war es die zweite Niederlage im fünften Saisonspiel.

Foto: Nathan Denette/The Canadian Press/AP/dpa Franz Wagner (rechts) verlor mit Orlando auch gegen Toronto.

Auch die Orlando Magic kassierten eine weitere Niederlage, trotz einer starken Leistung von Tristan Da Silva. Der Europameister verbuchte beim 99:129 gegen die Toronto Raptors 20 Punkte und war damit noch vor Franz Wagner (15 Punkte) Topscorer seiner Mannschaft. Für Orlando war es die dritte Pleite im vierten Spiel der Saison.

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Für die Oklahoma City Thunder wurde beim 96:120 gegen die Dallas Mavericks klar, wie sehr das Team durch die schwere Verletzung von Jalen Williams und weitere Ausfälle wichtiger Profis geschwächt ist. Die erste Niederlage der Saison konnte Shai Gilgeous-Alexander mit 21 Punkten nicht verhindern. Der deutsche Center Isaiah Hartenstein kam auf 10 Punkte und 14 Rebounds.

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