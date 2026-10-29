Basketball

Schröder verliert mit Hornets in NBA bei Ex-Team

Die Rückkehr nach Detroit verläuft für Dennis Schröder nicht nach Wunsch. Gegen sein Ex-Team verliert der Nationalmannschafts-Kapitän mit Charlotte, auch das deutsche Duo in Orlando kann nicht jubeln.

Dennis Schröder (rechts) konnte die Niederlage gegen sein Ex-Team nicht verhindern. Foto: Duane Burleson/AP/dpa
Dennis Schröder (rechts) konnte die Niederlage gegen sein Ex-Team nicht verhindern.

Detroit (dpa) - Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hat bei der Rückkehr nach Detroit mit den Charlotte Hornets die zweite Niederlage der NBA-Saison kassiert. Gegen sein ehemaliges Team in der nordamerikanischen Basketball-Liga konnte der Braunschweiger die 89:97-Niederlage trotz zwischenzeitlich zwölf Punkten Vorsprung nicht verhindern. Die Pistons gingen im dritten Viertel in Führung und gaben den Vorsprung auf dem Weg zu ihrem vierten Sieg im fünften Saisonspiel danach nicht mehr aus der Hand.

Schröder, der vor zwei Jahren für die Pistons aufgelaufen war, erzielte 14 Punkte. Christian Anderson kam als Spieler von der Bank auf zwei Zähler in achteinhalb Minuten auf dem Parkett. Hannes Steinbach kam nicht zum Einsatz. Bester Werfer der Partie war Hornets-Profi Brandon Miller mit 31 Punkten. Für die Hornets war es die zweite Niederlage im fünften Saisonspiel.

Franz Wagner (rechts) verlor mit Orlando auch gegen Toronto. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press/AP/dpa
Franz Wagner (rechts) verlor mit Orlando auch gegen Toronto.

Auch die Orlando Magic kassierten eine weitere Niederlage, trotz einer starken Leistung von Tristan Da Silva. Der Europameister verbuchte beim 99:129 gegen die Toronto Raptors 20 Punkte und war damit noch vor Franz Wagner (15 Punkte) Topscorer seiner Mannschaft. Für Orlando war es die dritte Pleite im vierten Spiel der Saison.

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Für die Oklahoma City Thunder wurde beim 96:120 gegen die Dallas Mavericks klar, wie sehr das Team durch die schwere Verletzung von Jalen Williams und weitere Ausfälle wichtiger Profis geschwächt ist. Die erste Niederlage der Saison konnte Shai Gilgeous-Alexander mit 21 Punkten nicht verhindern. Der deutsche Center Isaiah Hartenstein kam auf 10 Punkte und 14 Rebounds.

James und die 76ers gewinnen auch gegen Indiana

Die hoch gehandelten Philadelphia 76ers kamen unterdessen auch gegen die Indiana Pacers zu einem Sieg und stehen seit dem Debüt von LeBron James nun bei vier Erfolgen in fünf Spielen. Beim 114:109 war James mit 13 Punkten der fünftbeste Werfer seines neuen Teams. Tyrese Maxey (27 Punkte), Joel Embiid (21), Anfernee Simons und Jaylen Brown (jeweils 20) erzielten alle jeweils mehr Punkte als der NBA-Superstar, der mit zehn Vorlagen allerdings deutlich mehr Assists verteilte als jeder andere Profi bei den 76ers.

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