NBA: Orlando verspielt Sieg - Playoff-Showdown in Detroit

Orlando (dpa) - Die Orlando Magic müssen ohne die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner in den NBA-Playoffs in ein Entscheidungsspiel. Ein Einbruch nach der Halbzeit bescherte dem Team aus dem US-Bundesstaat Florida ein 79:93 (60:38) gegen die Detroit Pistons. Nach einem 3:1 für Orlando steht es in der Serie nun 3:3. Am Sonntag (Ortszeit) steigt Spiel sieben in Detroit. Ein Einsatz des weiterhin angeschlagenen Franz Wagner gilt derzeit als unwahrscheinlich.

Für Orlando sah es lange Zeit nach dem überraschenden Gewinn der Serie gegen die in der Eastern Conference an Nummer eins gesetzten Pistons aus. Doch das Team von Nationalspieler Tristan da Silva verspielte eine 24-Punkte-Führung (62:38/27. Minute). In der zweiten Hälfte kam Orlando lediglich auf 19 Zähler, während Detroit mit insgesamt 55 Punkten nach dem Seitenwechsel nicht mehr aufzuhalten war.

Foto: John Raoux/AP/dpa Detroits Cade Cunningham überzeugte in Spiel sechs.

Nationalspieler da Silva war bei den Magic für zehn Punkte und sechs Rebounds verantwortlich. Beste Werfer waren Paolo Banchero und Desmond Bane mit jeweils 17 Zählern. Moritz Wagner kam einmal mehr nicht zum Einsatz. Für Detroit überragte Cade Cunningham mit 32 Zählern.

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Auch Schröders Cavaliers müssen ins Spiel sieben

Die Cleveland Cavaliers mit Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder verpassten ebenfalls die Entscheidung in der Serie bei den Toronto Raptors. Ein kurioser Dreipunktewurf kurz vor Ende der Verlängerung sorgte für eine 110:112 (104:104, 51:61)-Niederlage und dem 3:3 in der Serie. Spiel sieben steigt am Sonntag in Cleveland.

Foto: Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers müssen ebenfalls in ein Entscheidungsspiel.

Der Versuch von Raptors-Profi RJ Barrett landete 1,2 Sekunden vor Ende der Extraspielzeit zuerst am Ring des Basketball-Korbs, von dort sprang der Ball hoch und fand dennoch das Ziel. Schröder kam auf sieben Punkte.

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