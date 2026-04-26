Schröders Cavaliers vergeben nächsten Sieg in NBA-Playoffs

Toronto (dpa) - Nach einer schwachen Schlussphase haben die Cleveland Cavaliers mit Basketball-Weltmeister Dennis Schröder einen wichtigen Sieg in den NBA-Playoffs aus der Hand gegeben. Die Cavaliers verloren das vierte Spiel ihrer Erstrunden-Serie bei den Toronto Raptors 89:93, damit steht es nun nach Siegen 2:2. Zum Weiterkommen sind vier Erfolge notwendig. Zuvor es nach zwei Heimerfolgen eine 104:126-Niederlage in Toronto gegeben.

Beide Teams hatten vor allem in der ersten Halbzeit große Probleme im Abschluss, zur Pause führten die Raptors 38:36. Nach einem 69:74-Rückstand im letzten Viertel drehte Cleveland die Partie mit zehn Punkten in Folge und lag zwischenzeitlich mit 84:77 vorn. Doch dann gelang offensiv fast nichts mehr. Die Raptors gingen 39 Sekunden vor Ende 88:87 in Führung und retteten am Ende den Sieg zum Ausgleich in der Serie ins Ziel.

Schröder macht acht Punkte

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