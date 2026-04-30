Ski-Star Vonn: Mögliches Comeback nicht vor Ende 2027

Berlin (dpa) - Skirennfahrerin Lindsey Vonn könnte einer eigenen Einschätzung zufolge frühestens in eineinhalb Jahren ein weiteres Comeback geben. Ob es dazu kommt, will sie nach ihrem Sturz bei den Olympischen Winterspielen aber vorerst nicht entscheiden. «Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen oder darüber spekulieren, was ich tun könnte», sagte Vonn der Nachrichtenagentur AP. Sie sei emotional noch nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen.

Die US-Amerikanerin hatte sich bei ihrem Unfall in der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo im Februar schwer an Knie und Unterschenkel verletzt. Sie musste mehrfach operiert werden. Im Herbst steht ein weiterer Eingriff bevor. Mit ihrem Arzt habe sie bisher noch nicht über eine Rückkehr in den Skisport gesprochen, erklärte Vonn. Die Konzentration gelte erst mal der Genesung.

Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa Lindsey Vonn stürzte in der Olympia-Abfahrt im Februar schwer. (Archivbild)

Definitiv kein Start im kommenden Winter

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«Ungeachtet dessen wird vor 2027/28 nichts passieren, da ich noch eine Operation vor mir habe, bei der das Metall entfernt und mein Kreuzband ersetzt wird. Das muss noch gemacht werden», sagte die 41-Jährige. «Sobald mein Kreuzband repariert ist, dauert es noch einmal sechs Monate. Ich habe also mindestens eineinhalb Jahre vor mir, bis ich wieder bei 100 Prozent bin, selbst wenn ich nur im Fitnessstudio trainieren kann.»