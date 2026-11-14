Fußball-Nationalmannschaft

So kommt Klopp mit der Nationalelf in die K.-o.-Runde

Der Sieg gegen Serbien war wichtig. Jetzt kann der Bundestrainer mit dem DFB-Team aus eigener Kraft den Einzug ins Viertelfinale der Nations League schaffen. Die Vorgabe ist eindeutig.

Der Sieg in Serbien sorgt bei Jürgen Klopp für klare Verhältnisse. Foto: Christian Charisius/dpa
Der Sieg in Serbien sorgt bei Jürgen Klopp für klare Verhältnisse.

Belgrad (dpa) - Nach dem 3:1 mit der Fußball-Nationalmannschaft in Serbien muss Jürgen Klopp nicht mehr kompliziert rechnen. Die Qualifikation für das Viertelfinale in der Gruppe 2 der A-Liga der Nations League ist bei einem weiteren Erfolg im Prestigeduell mit den Niederlanden am Montag (20.45 Uhr/ARD) im Berliner Olympiastadion fix. Das sind die Szenarien für die deutsche Mannschaft beim Kampf um ein K.-o.-Ticket.

Deutschland qualifiziert sich als Gruppensieger fürs Viertelfinale

- Mit einem Sieg gegen die Niederlande, wenn Griechenland nicht gegen Serbien gewinnt.

- Mit einem Sieg gegen die Niederlande mit mindestens fünf Toren Vorsprung. 

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Der Vorteil: Als Gruppensieger würde Deutschland im Viertelfinale gegen einen Gruppenzweiten spielen. Wahrscheinlich ginge man Top-Gegnern wie Weltmeister Spanien, Frankreich oder Portugal dann aus dem Weg. 

Deutschland qualifiziert sich als Gruppenzweiter fürs Viertelfinale 

- Mit jedem Sieg mit maximal vier Toren Vorsprung gegen die Niederlande.

- Mit einem Remis gegen die Niederlande, wenn Griechenland gegen Serbien verliert. 

Deutschland wird Gruppendritter und verpasst das Viertelfinale

- Bei einer Niederlage gegen die Niederlande. 

- Bei einem Remis gegen die Niederlande, wenn Griechenland gegen Serbien punktet.

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