St. Paulis Göttlich: Gewalt mit Prävention begegnen

«Ich halte diese Forderung für eskalativ und nicht zu Ende gedacht, denn die innere Sicherheit ist eine zentrale staatliche Aufgabe», schrieb er in einem Gastbeitrag für die «Süddeutsche Zeitung». «Wer soll entscheiden, welche Einsätze von Großveranstaltern bezahlt werden und welche vom Staat?»

In den vergangenen Wochen hatte es unter anderem in der 2. Bundesliga bei den Spielen Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig und FC St. Pauli gegen Hannover gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Fans untereinander und von Fans mit der Polizei gegeben.

Göttlichs Club stehen zwei Hochrisikospiele bevor: Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) spielt die Mannschaft bei Hansa Rostock. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) kommender Woche steht das Stadtderby gegen den Hamburger SV an.