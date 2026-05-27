Basketball

Starker Hartenstein: Meister OKC kommt NBA-Finale näher

Die Oklahoma City Thunder stehen in den NBA-Playoffs vor dem erneuten Finaleinzug. Ein Deutscher zeigt in Spiel fünf gegen die San Antonio Spurs eine starke Leistung.

Isaiah Hartenstein (links) legte für Oklahoma in Spiel fünf gegen die San Antonio Spurs um Starspieler Victor Wembanyama 15 Rebounds auf. Foto: Darren Abate/AP/dpa
Isaiah Hartenstein (links) legte für Oklahoma in Spiel fünf gegen die San Antonio Spurs um Starspieler Victor Wembanyama 15 Rebounds auf.

Oklahoma City (dpa) - Die Oklahoma City Thunder stehen in den Playoffs der Basketballliga NBA nach dem Titelgewinn im vergangenen Jahr vor dem erneuten Einzug in die Finalserie. Das Team um Topstar Shai Gilgeous-Alexander und Isaiah Hartenstein gewann Spiel fünf gegen die San Antonio Spurs mit 127:114 und ging dadurch in der Conference-Finals-Serie im Westen mit 3:2 in Führung. Für den Gesamtsieg in einer Serie sind vier Siege notwendig.

Nach ausgeglichenem Beginn erzielte OKC allein im zweiten Viertel 40 Punkte und stellte die Weichen auf Sieg. Beide Mannschaften verwandelten in diesem Viertel zusammen insgesamt 29 Freiwürfe, was dem höchsten Wert aller NBA-Spiele seit fast sechs Jahren bedeutete.

Anders als San Antonios Supertalent Victor Wembanyama, der diesmal unter seinen Möglichkeiten blieb, brachte es Gilgeous-Alexander trotz schwacher Wurfquote auf 32 Punkte. Hartenstein verwandelte als Starter in knapp 30 Minuten sechs seiner acht Versuche (zwölf Punkte) und steuerte starke 15 Rebounds, vier Assists sowie einen Block bei.

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Gewinner trifft in den Finals auf die New York Knicks

Die Spurs haben in der Nacht auf Freitag (MESZ) die Chance, die Serie im Heimspiel auszugleichen. Tun sie das, findet die entscheidende Partie sieben in der Nacht auf Sonntag in Oklahoma City statt. Der Sieger aus dem Westen trifft in den Finals auf die New York Knicks, die die Conference Finals im Osten gegen die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder mit 4:0 für sich entschieden haben.

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