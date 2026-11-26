Melbourne (dpa) - Italiens Tennisstar Jannik Sinner hat nach seiner Knie-OP erwartungsgemäß seine Teilnahme an den Australian Open 2027 abgesagt. «Wir standen in regelmäßigem Kontakt mit Janniks Team, und dieses hat bestätigt, dass er nach seiner kürzlich erfolgten Operation nicht bei den Australian Open im Januar dabei sein wird», erklärte Andrew Abdo, Geschäftsführer von Tennis Australia, nach Angaben der Nachrichtenagentur PA in einer Stellungnahme. «Jannik liebt es, hier in Melbourne anzutreten, und freut sich darauf, 2028 zu den Australian Open zurückzukehren.»

Der 25-Jährige war in dieser Woche am Knie operiert worden. Bei dem kleinen Eingriff sei der Zustand des Iliotibialbands, das an der Außenseite des Oberschenkels vom Becken bis zum Schienbein verläuft, verbessert worden, erklärte Sinner bei Instagram. «Ich vermisse es wirklich, auf dem Platz zu sein, und werde jetzt mit meinem Team die Rehabilitation beginnen», schrieb er.

Sinner: Knie reagierte nicht wie erhofft

«In den letzten Monaten haben wir gemeinsam mit meinem Team alles versucht, um meine Verletzung ohne Operation zu behandeln. Nach einigen sehr ermutigenden Fortschritten zu Beginn reagierte mein Knie leider nicht so, wie wir alle gehofft hatten.» Unter dem Instagram-Beitrag wünschten Sportstars wie Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn und Mondo Duplantis eine schnelle Genesung.

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