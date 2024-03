Zweitliga-Quartett souverän - auch der HSV wieder dabei

Hamburg (dpa) - Der Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga spitzt sich zu - und der Hamburger SV bleibt mittendrin. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann das Team des neuen Trainers Steffen Baumgart mit 3:0 (1:0) gegen Wehen Wiesbaden und zog wieder an Fortuna Düsseldorf vorbei auf den Relegationsplatz.

Miro Muheim (33.), Laszlo Benes (51.) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (85.) trafen für die Hamburger. Die Sorgen der Fans, dass es schon wieder nichts wird mit der Rückkehr in die Bundesliga, hatten sich durch den Düsseldorfer Sieg beim VfL Osnabrück (4:0) noch verstärkt. Das eigene Spiel gestaltete der HSV dann aber souverän.

«Wir haben heute einen guten Job gemacht», sagte Ludovit Reis dem vereinseigenen Sender. «Nach der Länderspielpause nehmen wir das positive Gefühl aus diesem Heimerfolg mit und gehen gemeinsam in den Endspurt der Saison.» Trainer Baumgart zeigte sich beim Pay-TV-Sender Sky nicht gänzlich zufrieden: «Man hat schon in der ein oder anderen Situation noch gesehen, dass da nicht jeder Pass so ankommen konnte, wie er ankommen sollte.»