Olympische Winterspiele

Trainer gibt Update: Ski-Star Vonn womöglich schwer verletzt

Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn äußert sich einer ihrer Trainer zu einer möglichen Diagnose. Auch die Schwester des US-Stars spricht über das Drama in der Abfahrt.

Lindsey Vonn hat sich womöglich den Unterschenkel gebrochen. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Lindsey Vonn hat sich womöglich den Unterschenkel gebrochen.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Ski-Star Lindsey Vonn hat sich beim Sturz in der Olympia-Abfahrt womöglich schwer verletzt. «Anscheinend soll es ein Bruch im Unterschenkel sein», sagte der Speed-Trainer der US-Amerikanerinnen, Alex Hödlmoser, dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Man wisse aber noch nichts Genaueres, die 41-Jährige werde weiter untersucht.

Vonn war nach ihrem heftigen Sturz auf der Piste Olimpia delle Tofane in Cortina d'Ampezzo vor Schmerzen schreiend liegen geblieben, lange behandelt und schließlich per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Vonns Schwester: «Das Letzte, was wir sehen wollten»

«Das war definitiv das Letzte, was wir sehen wollten», sagte Vonns Schwester Karin Kildow dem Sender NBC. «Wenn so etwas passiert, hofft man sofort, dass es ihr gut geht, und es war beängstigend. Wenn man sieht, wie die Tragen aufgestellt werden, ist das kein gutes Zeichen.» Vonn werde weiter medizinisch untersucht, so Kildow. Die Familie habe keine weiteren Informationen erhalten.

Vonn, die erst vor gut einer Woche nach eigenen Angaben unter anderem einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten hatte, war in der Abfahrt schon nach gut 13 Sekunden zu Fall gekommen und heftig auf der Piste aufgeschlagen. Statt mit einer möglichen weiteren Olympia-Medaille endete das famose Comeback der einstigen Speed-Queen mit einer Tragödie. Das Rennen wurde lange unterbrochen, den Sieg sicherte sich letztlich Vonns Teamkollegin Breezy Johnson vor dem deutschen Alpin-Juwel Emma Aicher und der Italienerin Sofia Goggia.

