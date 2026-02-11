Olympische Winterspiele

Lindsey Vonn erneut operiert: «Mache Fortschritte»

Nach ihrem schweren Olympia-Sturz meldet sich Lindsey Vonn erneut aus der Unfallklinik. Sie spricht von langsamen Fortschritten.

Bei ihrem heftigen Sturz während der Olympia-Abfahrt erlitt Lindsey Vonn eine schwere Beinverletzung. (Archivbild) Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Bei ihrem heftigen Sturz während der Olympia-Abfahrt erlitt Lindsey Vonn eine schwere Beinverletzung. (Archivbild)

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Ski-Star Lindsey Vonn ist nach ihrem schweren Sturz bei den Winterspielen in Italien ein weiteres Mal operiert worden. Zu einem Bild aus dem Krankenhaus-Bett schrieb die 41-Jährige drei Tage nach dem Unfall in der Olympia-Abfahrt bei Instagram: «Ich hatte heute meine dritte Operation und sie war erfolgreich. Erfolg hat heute eine völlig andere Bedeutung als vor wenigen Tagen.» Vonn hatte sich bei ihrem heftigen Crash eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Ich mache Fortschritte, und auch, wenn es langsam geht, weiß ich, dass ich okay sein werde», ließ die US-Amerikanerin wissen. Auf dem Foto aus der Klinik in Italien reckt Vonn mit müdem Gesicht einen Daumen nach oben. Im Vordergrund ist ihr lädiertes linkes Bein zu sehen, an dem sich augenscheinlich ein Fixateur externe befindet. Mit diesem äußeren Haltesystem wollen Ärzte für gewöhnlich die Knochen bei Knochenbrüchen stabilisieren.

Dank für «wunderbare Welle der Liebe»

Vonn war nach ihrem Unfall in Cortina d'Ampezzo in ein Krankenhaus im gut 100 Kilometer entfernten Treviso gebracht worden. «Danke an das unglaubliche medizinische Team, Freunde und Familie, die an meiner Seite waren und für die wunderbare Welle der Liebe und Unterstützung von Menschen aus aller Welt», schrieb sie. Zudem gratulierte sie ihren US-Teamgefährten, die sie inspirieren und ihr etwas zum Jubeln geben würden. 

Erneut ließ Vonn ihre weitere Zukunft offen. Sie hatte schon vor den Winterspielen angekündigt, dass sie spätestens nach dieser Saison mit dem Skirennsport aufhören werde. Kurz vor Olympia hatte sie sich bei einem Rennunfall nach eigenen Angaben einen Kreuzbandriss zugezogen, entschied sich aber trotzdem für eine Teilnahme an den Winterspielen.

Bei dem Rennen in Cortina d'Ampezzo, in dem Vonn noch einmal Olympiasiegerin werden wollte, hatte sie schon nach wenigen Sekunden mit dem Arm bei einem Tor eingefädelt. Beim folgenden Sprung verdrehte es sie derart, dass sie hart auf die Piste aufschlug.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwarzenegger an verletzte Vonn: «Herz eines Champions»
Olympische Winterspiele

Schwarzenegger an verletzte Vonn: «Herz eines Champions»

Lindsey Vonns Unfall und schwere Verletzung sorgen für viel Anteilnahme in der Sportwelt. Eine ganz besondere Botschaft für die Amerikanerin kommt von «Terminator» Arnold Schwarzenegger.

10.02.2026

Schienbeinbruch bei Vonn: «Ich bereue nichts»
Olympische Winterspiele

Schienbeinbruch bei Vonn: «Ich bereue nichts»

Lindsey Vonn meldet sich nach ihrem schweren Sturz bei Olympia zu Wort. In einer emotionalen Botschaft berichtet sie von der Schwere ihrer Verletzung und wendet sich an ihre Fans.

09.02.2026

Drama und Diskussionen: Vonns Sturz bewegt die Sportwelt
Olympische Winterspiele

Drama und Diskussionen: Vonns Sturz bewegt die Sportwelt

Die sportliche Tragödie um Skirennfahrerin Lindsey Vonn ist eines der beherrschenden Themen der Winterspiele. Auch die Verbände äußern sich - und weisen Kritik am Start der Amerikanerin zurück.

09.02.2026

Berichte: Ski-Star Vonn nach Sturz am Bein operiert
Olympische Winterspiele

Berichte: Ski-Star Vonn nach Sturz am Bein operiert

Nach dem Sturz von Lindsey Vonn äußert sich einer ihrer Trainer - auch die Schwester des US-Stars spricht über das Drama in der Abfahrt. Laut einem Bericht wurde sie bereits operiert.

08.02.2026

Tapfere Vonn nach Sturz-Drama: Olympia-Traum nicht vorbei
Ski alpin

Tapfere Vonn nach Sturz-Drama: Olympia-Traum nicht vorbei

Lindsey Vonn ist die große Favoritin auf Gold bei den Winterspielen. Doch just bei der Generalprobe für das Ringe-Event stürzt die Amerikanerin. Platzt nun ihr großer Olympia-Traum? Sie äußert sich.

30.01.2026