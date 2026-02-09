«Herzzerreißend»: Vonn-Drama bewegt die Sportwelt

Olympische Winterspiele

Die sportliche Tragödie um Skirennfahrerin Lindsey Vonn ist weiter großes Thema in den Medien. Das bittere Ende ihres Comebacks nach dem Sturz in der olympischen Abfahrt löst weltweit Mitgefühl aus.

Lindsey Vonn wurde nach ihrem Sturz lange behandelt. Foto: Uncredited/Olympic Broadcasting Services via AP/dpa
Lindsey Vonn wurde nach ihrem Sturz lange behandelt.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Der schwere Sturz von Ski-Star Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt bewegt die Sportwelt weiter. Ein «Albtraumtag» sei das für die US-Amerikanerin gewesen, schrieb die italienische Zeitung «Gazzetta dello Sport» nach dem Drama. Von einem «herzzerreißenden Umschwung» und einer «schockierenden Wendung des Comebacks» berichtete CNN.

«Dieses Ende wünscht Lindsey Vonn niemand», schrieb der Schweizer «Blick» und blickte unter dem Titel «Vonns Leben zwischen Himmel und Hölle» auf die glorreiche Karriere der 41-Jährigen zurück. Ihr Sturz habe die Zuschauer an der berühmten Piste Olimpia delle Tofane in Cortina d'Ampezzo «erschaudern» lassen, schilderte «Corriere dello Sport» nach der Tragödie vom Sonntag.

Schlimme Szene: Lindsey Vonn stürzte in der Abfahrt heftig. Foto: Uncredited/Olympic Broadcasting Services via AP/dpa
Schlimme Szene: Lindsey Vonn stürzte in der Abfahrt heftig.

Berichte über Operation am linken Bein

Vonn war nach einem Fahrfehler in der Abfahrt früh zu Fall gekommen, heftig auf die Piste aufgeschlagen, lange behandelt und schließlich per Helikopter geborgen worden. Die einstige Speed-Queen hat sich bei dem Unfall schwer verletzt. «Anscheinend soll es ein Bruch im Unterschenkel sein», hatte der Speed-Trainer des US-Teams, Alex Hödlmoser, dem Sender SRF gesagt.

Die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos hatten etwas später und unter Berufung auf das Krankenhaus von Treviso vermeldet, dass Vonn dort am linken Bein operiert worden sei. Von den Amerikanern gab es zunächst keine Bestätigung und auch keine weiteren Details. Das US-Skiteam hatte zuvor lediglich mitgeteilt, dass die Olympiasiegerin von 2010 verletzt, aber stabil sei und von amerikanischen wie italienischen Ärzten betreut werde.

Vonn wollte zum Abschluss ihrer Laufbahn bei den Winterspielen in Italien unbedingt noch mal eine Medaille holen und ihre viel beachtete Rückkehr krönen. Die langjährige Alpin-Dominatorin ging an den Start, obwohl sie nach eigenen Angaben vor gut einer Woche einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten hatte. Statt des Happy Ends erlebte sie in Cortina d'Ampezzo, wo sie so oft gewonnen hat wie niemand sonst im Weltcup, eine sportliche Tragödie.

